Menores de edad son vacunados en Cajeme contra Covid-19 tras amparo

CIUDAD OBREGÓN.- Ocho de los nueve menores de edad que ganaron un amparo para ser inmunizados contra Covid en Cajeme, ya fueron vacunados, convirtiéndose en los primeros jovencitos en ser vacunados en Sonora.

Se dieron cita en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 en punto de las 10:00 horas acompañados de sus padres, al mismo tiempo que en Hermosillo en el Centro Estatal de Vacunas, se inmunizaba a al menos 20 menores más.

Oscar González Ulloa, abogado de los menores, comentó que luego de más de un mes de procesos legales lograron que la Secretaría de Salud autorizara la vacunación.

Comentó que en el tiempo de espera de poder ser vacunados, uno de los amparados se contagio de Covid y que aunque su estado de salud es estable, quizá sus síntomas pudieron ser menores de haberse vacunado cuando debía, sin trabas.

Daniza Vega, mamá de una menor, dijo sentirse contenta, porque por fin su hija de 13 años de edad, que ya va a clases presenciales y que en su escuela se han presentado casos de covid, ya este vacunada.

Antes de vacunarlos, resaltó, les hicieron firmar una carta de responsabilidad, en caso de que la vacuna tuviera algún efecto secundario en ellos, y que recibirán la próxima dosis en 35 días.

"Se siguió el mismo proceso que con otras personas, se vacunó, estuvo 25 minutos en observación, todo salió bien, hasta el momento, mi hija estaba nerviosa, pero ahora esta contenta", indicó.

Una jovencita vacunada, compartió que aunque tenía mucho miedo de la vacuna porque le dan miedo las agujas, le da más miedo enfermarse.

"No me dolió, si me dio miedo, pero fue rápido, solo estaba nerviosa", detalló.