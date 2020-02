Mejora venta de pescados y mariscos en Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Al menos en un 40% ha repuntado la venta de pescados y mariscos en el Mercadito Unión, destacó Carlos César Llánez González.

Esta temporada es la de mayor venta para este sector, dijo el propietario de una pescadería dentro de la mencionada zona comercial, y este año no habrá alza en precios, ni problemas de abasto para atender la demanda.

"La gente se preparó desde el martes, porque miércoles hay más movimiento de carros, los viernes también esperamos buena venta, un aumento del 30, 40%, es la mejor temporada, la que esperamos todo el año", comentó.

Hay abasto de todos los productos, señaló, y no registraron un alza en los precios de 2019.

"Lo que más se vende es la curvina, tilapia, lenguado, camarón, no hay incremento alguno, la tilapia está en 100 la grande, 80 la chica, curvina y cazón a 100, lenguado a 160 y pechuga de Ángel 150, el camarón varía desde los 135 a los 170", mencionó.

Después de este periodo, la venta baja para estabilizarse, añadió, y mantenerse normal.

Recordó que el consumo de los mariscos debe vigilarse, sobre todo en dónde se compra, pues son alimentos frágiles que deben tener buen manejo de hielo y refrigeración.

"Los supermercados grandes no nos afectan porque venden muy caro, pero el mercado ilegal si, las hieleras, comerciantes en las calles, medios electrónicos, no tienen buena salubridad, y no le echan hielo, las pesas están mal calibradas, hay que comprar en el comercio formal siempre", concluyó.