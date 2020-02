Más que tener su día, yaquis desean atención a sus necesidades

CIUDAD OBREGÓ, Sonora.- Aunque agradecen que se haya realizado en la Cámara de Diputados la propuesta de asignar el 24 de octubre como Día Nacional de los Yaquis, la etnia considera que hay temas más importantes, como la carencia de algunos servicios básicos en sus comunidades.

Guadalupe Flores Maldonado, vocero de la etnia en el poblado de Loma de Guamúchil, expresó que se agradece la intención de la propuesta que es enaltecer a la etnia, pero que tener un día de reconocimiento nacional no cambiaría en nada la situación y problemática en la que viven los poblados.

Entre estos está la contaminación del agua, carencia de servicios básicos, desempleo y adicciones, mencionó.

"No estamos en contra de que quieran nombrarnos un día como nuestro, pero no es tan importante para nosotros; si va a ser así, en todo caso, que sea un día relevante para la etnia, el 24 de octubre no tiene ninguna relevancia. Además de nada nos sirve porque no soluciona ninguna de nuestras problemáticas", subrayó.

Cesario Cota Tórtola, líder de Loma de Guamúchil, dijo que aceptarían este día sólo si les trae algún tipo de beneficio a la etnia, es decir, si asegurara que las condiciones de los pueblos mejorarían.

"Sería perfecto tener un día para la etnia, pero que se realizará en realidad con todo lo que conlleva, que asegure el respeto de las leyes indígenas y el apoyo y mejoramiento de los poblados, porque de otra forma da igual si tenemos o no día", abundó.

La propuesta fue realizada en la Cámara de Diputados por el legislador Marco Antonio Carbajal Miranda, quien mencionó que es por la importancia que tiene la etnia Yaqui por su legado en la historia de México.

"La propuesta ahorita ya es iniciativa de decreto y será pasada a comisiones donde será consensuada para ver la viabilidad de esta", indicó.