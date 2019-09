Marianita tiene meses de lucha contra el cáncer

CUIDAD OBREGÓN, Sonora.- Marianita López Rosas, originaria de Cócorit, municipio de Cajeme, tiene 2 años y medio de edad y desde mayo lucha contra el cáncer de pulmón que presenta.

Mariana Rosas, madre de la menor, explicó que en abril la pequeña comenzó con dificultades respiratorias, vómitos y debilidad, lo que la llevó de médico en médico hasta que le detectaron un rabdomiosarcoma embrionario (tipo de tumor) etapa 4 en toda la parte izquierda del tórax, enraizado en el pulmón.

Por su edad y lo fuerte de las quimioterapias que recibe, pasa la mayor parte del tiempo internada en el área de Oncopediatría del IMSS, resaltó.

Recibe una unidad de plaquetas diariamente porque su cuerpo perdió la capacidad de producirlas naturalmente, dijo, y están en espera de concluir nueve semanas de quimioterapias y que las condiciones de la pequeña mejoren para trasladarla a Guadalajara a extraerle el tumor.

Comentó que actualmente se encuentra muy delicada y acaba de salir de terapia intensiva, donde permaneció por una semana.

"Los médicos intentarán no extirparle todo el pulmón completo, por eso tenemos que esperar a que concluyan las quimioterapias para ver las posibilidades", enfatizó.

"He intentado explicarle de alguna forma a mi hija todo lo que está pasando, ahorita lo único que pide es que yo no me le separe, se enoja por los tubos que le ponen, es muy doloroso, pero tengo que ser fuerte para cambiarle el panorama a ella", subrayó.

Están muy agradecidas con la solidaridad de los obregonenses, que han iniciado una campaña entre negocios locales de premiación a donadores para agilizar el conseguir plaquetas, expresó.

La misma población está organizando una kermés a beneficio de Mariana que será en la cancha de Cócorit el próximo domingo y lo que se recaude en ella será para pagar los gastos de transporte y estancia en Guadalajara para su operación, declaró.