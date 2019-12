Malas ventas reportan ambulantes en CO

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Un cierre de año con ventas por debajo del año pasado, tienen los comerciantes ambulantes del primer cuadro de la ciudad este 2019, lamentó Manuel Montaño Gutiérrez.

Al menos en un 30% bajó la venta en esta temporada comparada con el año 2018, expuso el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes en Pequeño de Cajeme, por factores como los recortes de personal que se dieron este último mes, tanto en las maquiladoras como en la industria.

Ya se acabó todo, la gente nomás compra cerveza, carne, la cena, nosotros no tenemos nada que ver, inclusive la ropa ya se deja de comprar, el informe final es que se cayeron las ventas en un 30%, el año pasado fue muy bueno", comentó.

En estas fechas son entre fijos y eventuales, alrededor de 95 puestos o comerciantes, mencionó, quienes no lograron salir con su "guardadito" para enfrentar la "cuesta" de enero.

"No es la misma venta, no hay la misma gente en los semáforos, no hubo mucha venta de pánico, fueron el 24 y 25 días buenos, pero nomás compensó el resto de los días", detalló.

Aunque sí se vio un flujo positivo durante los fines de semana en el Centro, la población no gastó como en otros años, señaló, por la falta de circulante.