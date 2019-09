Logra donación de riñón tras 20 años de espera

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Tras 20 años de espera, Ruth Báez Duarte, de 36 años de edad, originaria de Huatabampo, recibió la donación de un riñón, sueño que se le cumplió hace un par de meses.

Platicó que durante todo el tiempo que duró enferma de insuficiencia renal crónica viajaba dos o tres veces por semana a Ciudad Obregón para tratarse médicamente y hacerse hemodiálisis, por lo que no podía tener una vida normal, situación que cambió al recibir su nuevo riñón.

Su donación provino de un donante cadavérico, explicó, está muy agradecida con la familia de esta persona por permitir que los órganos de su familiar salvaran vidas.

"El día que recibí la llamada que había un riñón disponible para mí, no cabía de la emoción, estuve en lista de espera durante casi toda mi vida, ahora mis días son otros, han cambiado mucho y aunque todavía vengo a chequeos ya no me la vivo en el hospital", señaló.