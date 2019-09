Lluvias causan diversos daños en Cajeme

HERMOSILLO, Sonora.- Diversos estragos dejaron las lluvias de ayer por la madrugada, principalmente en el Valle del Yaqui y comisarías.



Francisco Mendoza Calderón, titular de la Unidad de Protección Civil Municipal (UPCM), indicó que aunque hubo reportes en algunos puntos de la ciudad, las situaciones de mayores daños se presentaron en la zona del Valle del Yaqui y algunas comisarías como la de Pueblo Yaqui.



"Sí tuvimos reportes, en Pueblo Yaqui tenemos damnificados, trece de la colonia Vida Digna y Ejidal, se quedaron sin luz y hubo problemas de agua, se sintieron vulnerables y pidieron el resguardo", comentó.



En la ciudad no fue necesaria la apertura de ningún albergue o de resguardar a la población, indicó, pues la mayor cantidad de agua cayó en las zonas antes mencionadas.



"Aquí no cayó tanta agua, cayeron 105 milímetros en el Valle, cerca de Quetchehueca, en otras partes cerca de 78, en otras 73, y entre 25 y 30 en la ciudad", detalló.



Aunque el paso de desnivel de la calle 200 quedó durante horas lleno de agua, se inició con el desfogue muy temprano, dijo, y para las 15:00 horas, ambos estaban funcionando.



Señaló que aunque algunas áreas de la comisaría se mantenían sin energía eléctrica hasta ayer pasando el medio día, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se abocaba a realizar trabajos y la población resguardada regresaría con sus familias a su hogar.



Las viviendas con mayor daño en Pueblo Yaqui, fueron aquellas con materiales vulnerables, en donde se les mojó la ropa, colchones y muebles.



"Mi casa es de hule, se inundó, todo se nos mojó, vivo en la Vida Digna, en la calle Octava, mi esposo me dijo vámonos, se mojaron cobijas, todo, el agua se metía por la puerta, por arriba", platicó Yamileth, una de las albergadas en una escuela secundaria.



Las precipitaciones registradas fueron remanentes de una baja presión denominada "Fernand", fenómeno que ocasionó fuertes vientos que derribaron al menos diez postes de energía eléctrica del lado Oriente de la calle Meridiano, hasta la 900, en el Valle del Yaqui.



Otros daños



Algunos cruceros de la ciudad se mantuvieron con bastante agua estancada provocando interrupciones en el tráfico, pero con el paso de las horas esta fluyó.



Una de las áreas con reporte de grandes encharcamientos fue el crucero de la calle Sinaloa y Lázaro Mercado, en la colonia Municipio Libre, así como algunas calles de la Valle Dorado y Ampliación Miravalle.



Los apagones también se hicieron presentes en la colonia Real de Sevilla, reportaron vecinos, y en algunas zonas de Villa Bonita.