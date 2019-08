Llueven quejas contra "cochinones" en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Los reportes en contra de quienes tiran basura empezaron a presentarse ante las autoridades policiacas, después de haber iniciado la campaña "Denuncia al cochinón" en esta ciudad.



Jesús Alberto Navarro Velarde, comandante de la Secretaría de Seguridad Pública, precisó que han recibido 14 reportes contra los "cochinones" de distintos sectores del municipio, principalmente de la Zona Norte.



A través del número 118, de las redes sociales de Seguridad Pública y del Ayuntamiento de Cajeme comenzaron a llegar una gran cantidad de quejas, las cuales ya son atendidas.



Los reportes deben de venir bien fundamentados para recibir la atención correspondiente, explicó, los ciudadanos deben otorgar con precisión datos del sitio a inspeccionar para evitar falsas alarmas.



Notan cambios



Por otro lado, dijo, se ha notado que muchas personas en las colonias empezaron a realizar cambios en los frentes de sus casas y en los baldíos.



Navarro Velarde indicó que poco a poco se adquirirá la cultura de limpieza y la concientización sobre los impactos positivos que trae una ciudad que luce limpia.



"El primer paso es advertir a la ciudadanía, si posterior a esto no se realizan cambios, entonces vendrá la sanción", subrayó, "estamos afinando detalles para la denuncia junto con Ecología, siguiendo sus cláusulas, para poder canalizar todos los reportes".



Aconsejó a la población denunciar cualquier irregularidad por parte de los elementos para evitar todo acto de corrupción, así como no ser participe y no ofrecer dinero a los encargados.