Lleva “Chino” alegría a pueblo de Esperanza

CIUDAD OBREGÓN.- Tras un “golpe de suerte”, el mejor conocido como “El Chino de las Baterías” ha llevado alegría a chicos y grandes por toda la comisaría de Esperanza.

Fue hace alrededor de dos años, cuando en su intento por formarle una batería a un pequeño, comenzó a jugar con la música y su canto, y ahora es su principal ingreso.

No tenía chamba, soy tractorista, si sale más o menos, siempre les digo que con lo que gusten cooperar, a mi familia no le gusta, que porque no tengo talento”, comentó Jesús Armando Zamudio Luque.

Son los niños los primeros que se alegran al escuchar los sonidos que va formando gracias a cubetas, un tambor viejo con un pedal de bicicleta y con termos metálicos, mencionó, pero incluso hasta los grandes dejan su sonrisa al escuchar su mal entonación.

Aunque son las canciones tradicionales de la cumbia las que suele tocar, poco a poco comenzó a inventar sus propias canciones, platicó, y ahora se las piden por las calles.

“Hago mis canciones, tengo algunas siempre, o le invento con la música”, añadió.

Esta forma de trabajo le ha ayudado con su manutención durante los meses más críticos de trabajo, agregó, y en realidad sólo por un golpe de suerte.

“Trabajaba muy bien en el tractor, pero luego no hay chamba. A los niños les canto hasta el Pinpón, depende de que humor ande la gente, a veces me quieren desanimar pero por los niños le sigo, siempre se ríen, y hasta me han comprado las baterías, ya llevó tres”, destacó.