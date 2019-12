Llaman a reforzar reordenamiento del Centro de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aplicar de manera adecuada la ley y el reglamento, exigió la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en el Centro de la ciudad, ante el aumento de los comerciantes ambulantes este mes de diciembre.

Jesús Nares Félix, presidente del organismo, expuso que aunque se solicitó el número de nuevos permisos, para verificar el panorama, este no se ha brindado, y está ya afectando al primer cuadro de la ciudad.

"Tapan las fachadas, no puedes exhibir productos en los cristales, se han aumentado al doble, está saturado, es difícil contabilizarlos, no sabemos cuántos son, eran 120, ahorita no se sabe, se tuvieron hasta 180 registrados, pero ahorita no tenemos el dato, falta voluntad o quizás no los tienen bien identificados", comentó.

La venta de cohetes, alimentos y demás productos en los puestos que invaden gran parte de las banquetas del Centro, fue autorizada sin previo estudio, dijo, y afectan en el reordenamiento y en la imagen y seguridad.

"El tema de los permisos es más de recursos y recaudación, seguimos cuestionando porqué hay tantos, porqué sí hay una cantidad de permisos otorgados vemos que es mucho mayor lo que se está colocando en vía pública, están saturadas las banquetas", lamentó.

La movilidad peatonal también ha sido un grave problema desde su instalación, añadió Mario Villela, vicepresidente de Comunicación, y el cierre de la visibilidad.

"Está invadido el paso peatonal", recalcó.

Aguinaldos

"Invitamos a todos los empresarios a que lo hagan de manera justa y en tiempo y forma, para que beneficien a sus colaboradores, sabemos que son tiempos difíciles, pero para ellos también, es necesario que se tenga esta remuneración o apoyo que se da en beneficio de sus familias", concluyó.