Llaman a productores a cuidar ambiente y salud y no quemar gavilla

CIUDAD OBREGÓN.- Por las complicaciones de salud y el fuerte daño ambiental que generan, ambientalistas y médicos hacen un llamado a los productores para que no quemen gavilla ahora que comenzó la cosecha del grano y que busquen otras alternativas para destinar este deshecho.

Érico Isaías López, presidente de la asociación Ecojovenes en Acción por Sonora, señaló que la quema de gavilla impulsa la generación de gases de efecto invernadero, lo que se refleja en los cambios climáticos tan extremosos que se presentan en la región y el mundo.

Los productores, mencionó, deben buscar la manera de reintegrar los residuos de sus cosechas a sus tierras, ya que funciona como un excelente fertilizante, que propiciará mejores producciones.

También, resaltó, este “desperdicio” se puede utilizar para realizar casas ecológicas, las cuales resultan muy duraderas y de bajo costo, en comunidades que lo requieran.

El médico general, Teodoro Bojorquez Durán, manifestó que las dependencias que se encargan de velar por la salud de las personas deben endurecer su actuar para solucionar este problema que se viene arrastrando desde hace décadas.

Por esta práctica existen muchos daños a la salud como los de tipo alérgico, y también es acelerador de enfermedades como sinusitis, rinosinusitis y problemas de vía respiratoria alta, además de fibrosis pulmonar e insuficiencias muy marcadas de la respiración.

Esto no ha sido frenado nunca, ni por protección civil, ni por las dependencias involucradas y correspondientes, no han podido eliminar esta práctica tan lasciva para la salud, como a los productores les sale más barata la sanción que buscar otras alternativas, no es consideración para ellos buscar hacer otra cosa con la gavilla”, subrayó.