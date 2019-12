Llama a las familias a renovarse en la paz

CIUDAD OBREGÓN.- En el marco de la celebración de la Virgen de Guadalupe y el nacimiento de Cristo, las familias de Cajeme deben renovarse en la paz, destacó Javier Aníbal Lauterio Valdez.

Esta se va a construir con la ayuda de las leyes y la de muchas instituciones, dijo el padre del Santuario de Guadalupe, pero sólo será permanente, estable y perpetua cuando cada uno de los pobladores puedan comprometerse a ser constructores de la paz, en las más pequeñas decisiones.

"Como en la de no robarle el estacionamiento a alguien más, como al no violentar a un infante, en las más pequeñas decisiones como el no pasarte un alto, o en las más grandes decisiones como en la de ayudar a un hermano necesitado", señaló.

Todas y cada una de las personas tienen cabida en la casa de Dios y por ende para ser constructores de paz, mencionó, pese a que carguen con cualquier pecado.

"Él siempre espera la conversión del hombre, los podemos recibir, aún en el ataúd, pero más nos gustaría recibirlos con la mano extendida y el corazón abierto para mostrarles al Dios que los ama", recalcó.

La Iglesia ha buscado el promover la paz y un aspecto principal ha sido a través de la cultura, explicó, con actividades como muestras pictóricas o una conferencia con testimonios motivantes.

Todas estas acciones se reforzarán este mes de diciembre, mes en el que ya se tienen agendados varios eventos, todos encaminados a cerrar de manera positiva el año, y comenzar de nuevo así el 2020, indicó.