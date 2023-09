Lidera Cajeme en casos activos de Covid en Sonora

CIUDAD OBREGÓN.- Con 57 casos activos, Cajeme es el municipio con mayor cantidad de contagios de Covid en el Estado, hasta la semana número 36 del informe epidemiológico de la Secretaría de Salud.

En el documento se puede apreciar que durante la semana pasada los casos se agruparon en Cajeme con 57, 41 en Hermosillo, 34 en Nogales, 21 en Navojoa y 12 en San Luis Río Colorado.

Se detalló que la totalidad de los casos presentan síntomas leves y de manejo ambulatorio, pero que en el caso del fallecimiento fue el de una mujer de 83 años de edad originaria de Empalme que no contaba con su esquema de vacunación.

Durante esta temporada en el mundo se detectaron dos nuevas variantes del Covid: Pirola y Eris que es la que se está presentando a mayor escala, informó Raúl Campa Soberanes.

El médico urgenciólogo especialista en inmunología, manifestó que, hasta el momento, en el municipio, Estado y País solo se tienen registro de la variante Eris cuyos síntomas son similares a una gripe y duran entre dos a tres días.

La variante Pirola, explicó, es mucho más fuerte, incapacitante, con fiebre y también síntomas de resfriado, pero más intensos y que es esta la que ya ha dejado más de 30 muertes alrededor del mundo, ya que las vacunas existentes la combaten parcialmente y será hasta finales de año que haya alguna diseñada para estas cepas.

Aun cuando con estas nuevas variantes no han aumentado la mortandad, resaltó, se están presentando de forma diferente, y podrían agravarse durante la temporada de invierno, causando confinamiento total o parcial.

A pesar de que tenemos una tasa alta de vacunación, estas nuevas cepas que han salido desgraciadamente no están contempladas dentro de la vacunación y como todo virus que busca su supervivencia evaden las defensas de las vacunas, la buena noticia es que no va a aumentar la mortalidad, pero no podrás evitar los síntomas molestos durante 5 a 7 días, ahorita estamos experimentando brotes en escuelas de todos los niveles y otras partes porque bajamos la guardia”, subrayó.