Liberan provisionalmente secundaria que había sido tomada por padres de familia en CO

Ciudad Obregón.- De manera provisional, durante 15 días, fue liberada la escuela secundaria técnica 2 por los padres de familia que la mantenían tomada desde el pasado lunes, esto como plazo para que les den atención a las diversas denuncias que presentaron, entre ellas la destitución de la directora.

Leticia López Quiñonez, vocera de los padres de familia manifestantes, compartió que las autoridades educativas tienen hasta el 17 de abril para darles una respuesta favorable, al contrario, volverían a tomar la escuela.

Queremos un bienestar para nuestros hijos, por eso seguimos en lucha, de la SEC no hubo respuesta, no hubo diálogo, en ningún momento nos trataron de solucionar algo, en ningún momento nosotros como padres nos hemos opuesto a las mejoras de la escuela, al contrario, pero porque no antes y no hubiéramos llegado a este punto, la liberación es para que hagan las mejores, pero no quitamos el dedo del renglón sobre la salida y destitución de la directora", señaló.