Le canta cajemense al personal de salud

La música es el lenguaje universal del mundo, con ella es posible transmitir sentimientos y emociones, y también llevar esperanza y aliento a quien lo necesite, Cecilia Bojórquez lo sabe por ello escribió e interpretó una melodía para el personal de salud en medio de la pandemia por Covid-19.

Con bocina y micrófono en mano, la mujer se instaló por fuera de la puerta del checador del Hospital General Regional No. 1 del IMSS durante el cambio de turno y a todo pulmón interpretó las líneas que con tanto amor compuso para médicos, enfermeras, intendentes y todo el personal salud.

La también madre de familia platicó que a pesar de no dedicarse a la música, y no cantar muy bien, se animó a llevar este regalo al personal de salud para recordarles que no se encuentran solos y que tienen todo el apoyo de la población en su lucha contra el Covid-19.

Por la discriminación y ataques que he visto que muchos doctores y enfermeras sufren es que quise mostrarles que no todos somos así y que no todo son cosas malas, en Cajeme somos gente buena y les agradecemos su trabajo”, subrayó.

En una parte de la canción se pudo escuchar "gracias a los que se arriesgan con amor y valor, gracias a ti enfermera, gracias a ti doctor, lo dan todo por nada, pues los mueve la vocación".

Al concluir su canción la cajemense recibió aplausos de las personas que se encontraban en el lugar y entre todos entonaron una porra dirigida para los que diariamente laboran en ese hospital.