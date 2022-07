Lamenta Asociación de Periodistas ataque armado contra reportero cajemense

CIUDAD OBREGÓN.- La Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui (APVY) lamentó el hecho violento donde un periodista cajemense fue atacado a balazos el pasado domingo, del que salió ileso, pero se pronunciaron en exigencia de justicia para él y todas las víctimas de estos sucesos.

Sergio Anaya Mexía, presidente de la asociación, manifestó que aunque esta situación pudiera tratarse de una confusión demuestra que en el municipio cualquier persona está en riesgo de muerte a manos del crimen organizado, por lo que las autoridades deben garantizar seguridad a la ciudadanía en general.

Nosotros como asociación lamentamos que un compañero haya sido víctima de una confusión, por sus propias palabras, pedimos que su caso en particular se resuelva identificando a quienes pusieron en riesgo su vida y que sean detenidos, que no haya impunidad para que esto no vuelva a ocurrir”, resaltó.