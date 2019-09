La delincuencia sí es grave en Cajeme, asegura Red Feminista

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Después de un feminicidio más en Cajeme el pasado jueves y tras las declaraciones del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Jorge Manuel Solís Casanova, donde señala que el panorama de la delincuencia en Cajeme no es tan grave, la Red Feminista Sonorense asegura que sí.



María Elena Barreras Mendívil, integrante de la agrupación, indicó que las autoridades no buscan "tapar el Sol con un dedo" y más bien no enfrentan la verdadera situación.



Qué bueno que las autoridades tengan ese buen ánimo, se les aplaude, eso quisiéramos toda la población, pero la realidad es otra, y lo vemos con el hecho de antier (jueves), y hace rato nos enteramos de otra ejecución (viernes), no coincidimos con esa percepción", comentó.

La postura de la autoridad municipal y de algunos organismos es de comparativo con muchas áreas del Sur del País, expuso, situación que no debe ser.



"Luego te mandan al Sur del País, no es tanto como allá te dicen. Es el deseo que tienen, pero entre el deseo y los hechos reales hay mucho, es hasta una salida el decir: ‘No estamos como tal parte’, la realidad es que nos marca esto y hay que enfrentarlo", señaló.



La Red ha pugnado desde hace años por una vida libre de violencia, recordó, y por ello las acciones permanentes que mantiene.



"Cuando oímos esas declaraciones es escuchar buenas intenciones, no tanto tapar el Sol con un dedo, no coincidimos con esa postura pero quisiéramos que así fuera, eso no resuelve ni garantiza nada, ni a las mujeres ni a la sociedad en su conjunto, que esperamos que las cosas estén bien y que esto cambie", concluyó.