Justo limpia calles y rellena baches para salir adelante

CIUDAD OBREGÓN.- Bajo el rayo del Sol, diariamente don Justo sale a diver - sos puntos de la ciudad a limpiar la calle y tapar baches, acción por la cual los automovilistas le dan apoyo monetario, con el que lleva el sustento a su familia.

El oriundo de Veracruz, que resi - de en Sonora desde hace 13 años, com - partió que hace alrededor de 12 me - ses se quedó desempleado y presentó problemas legales que le impidieron conseguir otro empleo, por lo que optó por idear algo que pudiera dejarle recursos para subsistir.

Comentó que todos los días llega al punto que elige para arreglar alre - dedor de las 05:00 horas y permanece ahí hasta las 10:00 u 11:00, se va y re - gresa cerca de las 16:00 horas cuando el Sol comienza a bajar.

En la desesperación de no encontrar empleo, me subí a vender chocolates y chuchulucos en los camiones, pero no me gustaba y un día una persona me dijo que si tapaba unos baches y vi que la gente me empezó a dar que 5, 10 pesos y que en unas cuantas horas logré juntar lo que necesitaba”, indicó.