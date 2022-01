Julia se siente orgullosa de ser policía; busca desempeñarse como un buen elemento

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Pese a todas las adversidades y obstáculos a los que se ha enfrentado por ser mujer, Julia Torres Castro ha podido cumplir durante 24 años el sueño que tuvo desde niña de ser policía.

La Policía Segundo con grado de teniente y adscrita a Tránsito Municipal, platicó que fue en 1997 cuando comenzó a ser agente en el Municipio de San Ignacio Río Muerto y en el 2000 buscó cambiarse a Ciudad Obregón en donde sigue hasta la fecha.

La también madre de familia de 48 años de edad recordó que cuando iba a iniciar su preparación su padre no estaba de acuerdo por el riesgo que representa y quiso desanimarla, pero que su vocación fue más grande y la hizo cumplir sus metas.

Te puede interesar: Se suspende tradicional carrera del Día del Policía de Hermosillo.

Siempre me dicen desde que quise iniciar y hasta el momento me dicen que es muy peligroso, se asustan, que me puede pasar algo, pero a mi no me importa, me gusta mi trabajo y no le temo al peligro.