Joven yaqui debuta como actor en serie internacional de Netflix

Ciudad Obregón.- Lo que comenzó como un juego, se convirtió en la realidad de ser actor, que en los últimos dos años ha vivido Jorge Arballo Osornio, miembro de la tribu yaqui, que es uno de los papeles principales de la serie “El Elegido” que en los próximos meses será estrenada en Netflix Internacional.

El joven de 17 años de edad, originario del poblado de Vícam, con una sonrisa de oreja a oreja, compartió que aunque nunca estuvo entre sus planes convertirse en actor, está muy feliz de poder haberse iniciado en esta profesión, que desea poder seguir realizando luego de esta filmación.

Gracias a un toque de suerte y a motivación de varias personas que me convencieron de hacer el casting para esta serie, nunca pensé que iba a quedar, fui a ver qué pasaba, cuando me dieron la noticia, sí me sorprendió, me sentí muy feliz”, indicó.