Intensa actividad en Centro de CO tras reapertura

Ciudad Obregón, Sonora.- Lleno se mantuvo el Centro de la ciudad ayer miércoles, tras la reapertura de las tiendas de ropa y zapatos.

Tras el anuncio de que este viernes abrirán plazas comerciales y el Mercajeme, propietarios de diversos comercios se confundieron y abrieron antes de tiempo.

Luis Fernando Soto, presidente del Consejo de Administración de los Condominos, dijo que muchos no negocios no regresarán, al no soportar las pérdidas causadas por el cierre temporal.

Hoy (ayer) se reactivaron comercios que no estaban en Mercajeme, hubo confusión; de hecho, en la mañana algunos compañeros abrieron. El viernes activamos al 100% el Mercajeme, más de 200 locales. Tenemos cerrado el 65% de los comercios”, detalló.

Aunque los comerciantes celebraron la esperada reapertura, la reactivación económica no se dará, lamentó, hasta el año que entra.

“No tenemos contabilizadas las pérdidas, y todavía de ahí tenemos que darnos cuenta cuántos locales no van a abrir: Algunos los están vendiendo y otros los van a rentar... es algo que nunca habíamos visto”, añadió.

En el Centro de la ciudad se observó flujo constante de personas durante todo el día, destacó, siguiendo los protocolos correspondientes.