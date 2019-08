Inician demolición de escuela en PY

HERMOSILLO, Sonora.- Tras ocho meses de espera, la Escuela Primaria Josefina Viuda de Gálvez de Pueblo Yaqui será demolida, anunció José Víctor Guerrero González.



Fue ayer por la mañana cuando la demolición arrancó en presencia del secretario de Educación, con quien padres de familia expusieron la urgencia de ver avances en la rehabilitación o construcción de su plantel, el cual fue clausurado en octubre de 2018.



"No fue exactamente a raíz de los sismos (los daños), esta escuela la estuvimos revisando, el ISIE hizo el favor de realizar un dictamen técnico y arrojó que no la podíamos utilizar, se tomó la decisión de reconstruirla totalmente, comenzamos con la demolición que nos llevará unas cinco, seis semanas", comentó.



El plantel contaba con 60 años de labores y atendía hasta el año pasado a más de 360 alumnos, que estaban en riesgo por los daños del recinto.



"Con los sismos que hubo el plantel tuvo cuarteaduras y se inclinó un poco y se empezaron a botar los vidrios, del mismo peso. Vinieron a hacerle un estudio a la escuela para ver si podíamos continuar y no lo pasó, dijeron que tenían que derrumbarla por completo, hoy ya iniciaron trabajos", señaló Oneida Lauterio Valdez, madre de familia del plantel.



Para la reconstrucción de doce aulas y oficinas administrativas, se invertirán alrededor de 15 millones de pesos, anunció Guerrero González, y mientras se dan los trabajos los alumnos se tendrán que mantener como en los últimos meses en el turno vespertino en otro plantel cercano, en lo que se colocan las bases necesarias para utilizar y laborar en aulas móviles.



"Mientras vamos a rehabilitar los baños existentes, un aula que está en la planta baja para que sirva de dirección y vamos a delimitar el área de construcción una vez que esté limpio para que los niños puedan trabajar en aulas móviles, estimamos que en dos meses a más tardar estén ya en aulas móviles, y la construcción durará todo el ciclo escolar", concluyó.