Inician cosechas de miel con resultados positivos

Las cosechas de miel de este ciclo agrícola arrancaron de manera positiva, pero aún con los mismos problemas de comercialización del año pasado.

Víctor Pérez Aguilar, presidente de la Asociación de Apicultores de Cajeme, recordó que desde el ciclo pasado se registró una baja comercialización de la miel, además de un precio insuficiente y competencia desleal.

Esta es la primera cosecha de primavera, dijo, y el panorama no se ve muy positivo.

Braulio Díaz Pérez, consejero de la Asociación, indicó que las cosechas arrancaron con positivas producciones y calidades, pero el problema es la competencia desleal que se tiene por miel procedente de China.

No sólo nos afecta la miel que se importa de China, que es de muy mala calidad, no se sabe si es azúcar o piloncillo rebajado, sino que todavía se cuenta con mucha producción de otoño que no hemos podido vender, por la misma competencia desleal e invasión del mercado Chino”, lamentó el productor.