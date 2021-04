Inicia con contratiempos campaña de vacunación antiCovid-19 en Cajeme

CIUDAD DE OBREGÓN.- De nueva cuenta el proceso de vacunación de adultos mayores en Cajeme inició con contratiempos en al menos la mitad de los 11 puntos instalados.

La mayor queja de las personas en los distintos lugares fue la falta de información y organización para la entrega de turnos y el que no se sigan protocolos de seguridad para evitar contagios.

La logística consistió en arribar al lugar y anotarse en unas listas, que fueron hechas y distribuidas por los mismos ciudadanos, ya que no existen ni turnos ni listas oficiales.

En el punto de vacunación del Distrito de Riego, la aglomeración de personas fue muy notoria y aunque el proceso empezó de manera fluida, después las 11:00 horas el descontrol se empezó a notar.

Carmelita Suárez, de 68 años de edad y vecina de la colonia Urbi Villa del Real, compartió que arribó a ese lugar a las 4:00 horas y que aun así le tocó el turno 173.

“No se que tiene que hacer uno, es la segunda vez que hago fila y no logró que me toque un buen turno, falta mucha organización, pero espero en Dios hoy si me toque”, detalló.