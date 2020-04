Industria de Cajeme se mantiene activa pese a contingencia

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque 9 de 60 industrias de Cajeme, deberían cerrar sus puertas por la pandemia a causa del coronavirus, no se ha confirmado el hecho, expuso Julio Cesar Pablos Ruiz.



Estas empresas debieron parar aunque sea de manera parcial, dijo el presidente de la Canacintra, pero hay mucha desinformación sobre lo que se debe hacer o no, y sobre si lo hicieron o no.



“Debieron haber cerrado 9 de 60 empresas, sin embargo, de estas 9, 2 se dedican a la decoración y 2 a la construcción y por ahí creo que habrá unas excepciones para poder continuar laborando, el otro tema ahí es 3 maquiladoras, 1 de la industria espacial y dos de la automotriz y la empresa cervecera de la localidad”, comentó.



De seguir laborando, éstas debieron haber obtenido algún tipo de permiso, dijo, mientras que 30 de las 60 operan sin ningún problema al ser del giro alimenticio.



“Otras tantas son de servicios de recolección de basura, reciclaje, tratamiento y manejo de agua, energía, caen dentro del rubro de esenciales, estas representan sólo el 25% del empleo, y las 9 que debieron cerrar representan el 75% del empleo total”, detalló.



Algunas de las empresas que sí cerraron, de manera completa o parcial, entregaron un salario mayor al que establece la ley en casos de contingencia, añadió, pero pudieron ser más ayudados por programas del Gobierno Federal, los cuales se han mantenido ausentes.



“Pedimos que se apoye el empleo, ocupamos apoyos directos y claros para que nuestros compañeros de trabajo se vayan a sus casas con salarios completos, pero que no afecten a la empresa, porque se para el flujo y todo, y con qué se pagará”.



“El impacto no se ha medido, debe ser muy duro, el dato duro que sí tenemos es la cantidad de empleos del Parque Industrial, lo que representa en sueldos nómina: 300 millones de pesos mensuales, el 75% de ellos se debieron ir a casa, la mayoría no con el salario mínimo, pero tampoco con el salario completo”, concluyó.