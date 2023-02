Indigna muerte de bebé Ingrid en Cajeme y redes claman #ConLosNiños tras ataque a familia

CAJEME, Sonora.- El muerte de la bebé Ingrid, de dos años, ha desatado la indignación en Cajeme luego del ataque dirigido a su padre Juan "N", en el que fallecieron él y Edgar “N”, y además una mujer resultó lesionada.

La menor, de dos años de edad, falleció en un hospital cuando era atendida tras ser alcanzada por dos balas en el ataque armado ocurrido la noche del domingo, en la colonia Faustino Félix, donde dos personas más perdieron la vida y otra más quedó herida.

Por el contexto de la muerte de la bebé Ingrid la sociedad cajemense clama #ConLosNiños tras el ataque contra la familia en un vehículo y se ha volcado a señalar que "los delincuentes no perdonan ni la vida de los menores".

Que coraje e impotencia, con los niños no se metan, ellos son inocentes, ya no esperamos nada bueno en Cajeme, las cosas cada día están peor y no hay nadie que haga algo, al contrario, todo está patas arriba, hay que salir solo lo indispensable porque a este paso ni a la escuela van a poder salir. Es un peligro andar en las calles de nuestro querido Cajeme. En paz descanse la bebé, que Dios la reciba con él y perdone tanta maldad".