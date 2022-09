Inconformes cajemenses con actuar de alcalde municipal en su primer año

CIUDAD OBREGÓN.- “No arreglan drenajes, no arreglan las luces, no arreglan las calles, no hace nada”; a un año de gobierno del alcalde Javier Lamarque Cano la ciudadanía cajemense reprueba su actuar y dice encontrarse inconforme con los nulos resultados que ha presentado, ya que aseguran el municipio luce en las peores condiciones desde su creación.

El sentir de la población en general es muy similar, y sin importar la colonia o sector que se visite acumulan reclamos contra la actual administración municipal.

Coinciden en que las promesas de campaña quedaron en el olvido y que aunque durante su candidatura el presidente se comprometió a mejorar la situación del municipio, a la fecha no se ven avances de ningún tipo.

Pocas cosas rescatables

Julio César Pablos Ruiz, de la asociación Yo Observo Cajeme, compartió que este primer año fue muy rápido y que hay muy pocas cosas que rescatar de este y que pese a que hay buenos proyectos en la mesa, no son enfocados a las verdaderas necesidades del municipio.

No ha avanzado en absolutamente nada, todo ha sido verbal, hasta ahorita solo han sido anuncios, muy poco transparente, muy polémico todo lo que ha hecho al contratar una empresa que pareciera ser fraudulenta y con algunas características que pudieran tipificarse en la delincuencia organizada para cobrar lo de Oomapasc”, puntualizó.

No sabemos qué ha pasado con los recursos, dijo, en temas de transparencia se ha quedado muy corto y con poco sustento, ha sido un año muy opaco en todos los sentidos.

Todo empeora

Breyda Lizarraga Chong, de la colonia Cedros, manifestó que la situación del municipio en temas de mal estado de las calles, drenaje, alumbrado e inseguridad cada vez empeoran más y que son muy pocas cosas o ninguna las que se pueden rescatar.

Me da mucho coraje la verdad, siento que es mucho descaro, no se ve la inversión, no hay nada de atención a más problemáticas que enfrenta el municipio, hay problemática en las calles, drenaje, con la recolección de basura, apagones, la ciudad está sucia a más no poder, hay un matadero, nos está afectando en todos los sentidos de verdad”, resaltó.

Lorena Velazquez, de la colonia Centro, comentó que aunque las problemáticas que aquejan a Cajeme son añejas y con las lluvias se agravaron, no es pretexto para que no se mejore las condiciones de este.

“Obregón está cada día más sucio, oscuro e inseguro, muy abandonado por parte de esta administración y también de otras, no todo se generó en esta, pero lo que si le toca al alcalde es levantarlo, sin pretextos”, resaltó.

Hechos no palabras

María Gaxiola Cruz, de la colonia Cortinas, expresó que la actual administración, y el alcalde deben comenzar a actuar y dar resultados y dejar de lado tanta palabrería.