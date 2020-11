Incendio deja en la calle a familia cajemense

CIUDAD OBREGÓN.- Ropa, calzado, muebles y despensa son algunas de las cosas que la familia Dávalos necesita para poder volver a comenzar, luego de que hace unos días un incendio arrasó con su vivienda de madera y con todas sus pertenencias.

Entre lágrimas, Eva Luz Dávalos platicó que ella está a cargo de cinco niños, sus hijos y sus sobrinos, que recientemente perdieron a su mamá y que ahora todo será más difícil al no tener ni donde vivir.

Explicó que salieron a desayunar a casa de un familiar, ya que no contaban con despensa, pero tampoco gas o madera para cocinar y que al regresar encontraron su vivienda completamente quemada.

No sabemos qué pasó, quizás fue un corto o no sabemos, pero todo se acabó, no tenemos nada ahorita, nos quedamos con la ropa que traíamos nada más y estamos por mientras con mi hijo mayor, pero no cabemos”, detalló.