Impulsa a Ketzally el placer de poder servir a los demás

CIUDAD OBREGÓN.- Desde los 17 años de edad, Ketzally Yamileth Jiménez Gómez se unió a las filas del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón, hoy en día tiene 20 y su don de servir a los demás es lo que la impulsa día a día para dar lo mejor de sí en el desempeño de su labor.



Es el elemento de menos edad en la corporación, pero eso no la ha limitado para hacer su trabajo “al cien”.

La joven platicó que decidió entrar a la academia porque una de sus hermanas fue bombero y que desde muy pequeña nació en ella su amor hacia el uniforme.



“Desde pequeña me fijaba en lo que hacia mi hermana y lo que ella contaba de los bomberos me gustaba mucho, y aparte siempre me ha gustado ayudar a las personas y por eso me interesé más en entrar”, subrayó.



En el tiempo que se ha desempeñado como “apagafuegos”, señaló, le ha tocado atender todo tipo de servicios, desde unos muy sencillos hasta otros donde el riesgo es muy alto, pero que siempre lo hace confiada en que todo saldrá bien y sin miedo.



Es una de las seis mujeres que forma parte del cuerpo de bomberos, manifestó, y aunque el trabajo es pesado, su género no la imposibilita para realizarlo e invitó a las jovencitas que les interese incorporarse al cuartel a no tener miedo y animarse.



Explicó que su familia la apoya mucho y se sienten muy orgullosos de su profesión, al igual que sus amistades que la alientan a seguir ayudando a los demás a través de su trabajo.



Desea continuar preparándose y espera en un futuro ingresar a la universidad a estudiar administración de empresas, resaltó.



Celebrará su día en servicio, dijo, pues por la pandemia no se podrá realizar la fiesta tradicional de cada año.



Ketzally Yamileth Jiménez Gómez, Bombero de Obregón.