Huía de violencia intrafamiliar; Jessica, mujer que falleció al lado de dos de sus hijas en carretera de CO

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- De la violencia física y verbal que vivió por cerca de una década por parte de su pareja, venía huyendo Jessica Alabama, de 27 años de edad, quien el pasado martes falleció en un accidente en la carretera México 15, tramo Ciudad Obregón a Guaymas, donde también dos de sus seis pequeñas hijas perdieron la vida.

Francisco Rocha Canobbio, tío de la joven, expresó que la madrugada del pasado martes, día del accidente, su sobrina fue brutalmente golpeada por su pareja en la ciudad de Mexicali, por lo que previo a emprender su viaje hacia Guasave, donde vive el resto de su familia, levantó denuncias en contra de este, tanto en México como en Calexico, ya que era ciudadana americana.

Contó que su sobrina vivía en un ciclo de violencia muy fuerte, donde su pareja la obligaba a seguir teniendo hijos, porque él deseaba un varón, y que al momento de su fallecimiento estaba embarazada de tres meses.

Sin comida, solo con la ropa que traían puesta y sus identificaciones partió buscando protección del “infierno” que vivían ella y sus hijas al lado de este hombre, lamentó, por desgracia no pudo llegar a su destino.

Cuando ya definitivamente tomó la decisión (de dejarlo) pasó esta desgracia, porque ella no tuvo tiempo de dormir, porque la golpeo en la noche, la estuvo golpeando, cuando ella alcanza a huir, ella no lleva porta bebés, no lleva ropa, no lleva nada en su carro, huye con sus hijas, hace las denuncias y se regresa”, compartió.