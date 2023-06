Han entregado productores de hortalizas del Valle del Yaqui 80 mil despensas a personas vulnerables 

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Al menos 80 mil despensas de 10 kilogramos dotadas de diversos productos que se cosechan en el Valle del Yaqui han donado de pandemia a la fecha los productores de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo (Aphym) a personas vulnerables de la región.

Benjamín Esquer Astiazarán, presidente de la asociación, manifestó que estas despensas contienen papa, chile, tomate, apio, zanahoria, calabaza, pimientos, entre otros productos que se cultivan en el Valle del Yaqui.

Empezaron durante pandemia, explicó, al ver la necesidad de cientos de familias de Cajeme y otros municipios aledaños, incluidas las comunidades Yaquis, y decidieron extenderlo a través del tiempo, ya que el programa fue muy bien recibido por la población.

Las entregas se realizan entre marzo y abril de cada año, indicó, este 2023 durante la próxima semana llegarán a la meta anual que se ponen que es de 20 mil despensas entregadas.

Tenemos cuatro años ya, iniciamos en pandemia el programa para apoyar a las familias que se quedaron más vulnerables armando despensas y haciéndoselas llegar y fue de gran éxito y con gran impacto positivo que decidimos seguirlo haciendo todos los años en estas fechas que son las cosechas y qué hay más variedad de productos”, subrayó.

Comentó que las entregas se logran, ya que distribuyen las despensas entre asociaciones, agrupaciones, iglesias y ayuntamientos, quienes a su vez las hacen llegar a las personas que las necesitan.

Entregan productos de excelente calidad, resaltó, no son mermas, ni las cosechas que no pasan los procesos de calidad, si no, alimentos de gran valor nutricional y que les durarán para algunos días.