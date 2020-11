Hacen falta en Cajeme más “pulmones verdes”

CIUDAD OBREGÓN.- Por la cantidad de población con la que cuenta actualmente Cajeme, el número de “pulmones verdes” que existen es insuficiente, pues se estima que existen menos de 10 espacios que podrían catalogarse así.

Según información de asociaciones ambientalistas el municipio tiene un estimado de entre 800 mil a un millón 200 mil árboles, cantidad que se queda muy por debajo de lo que las leyes internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda, que es por cada habitante seis árboles plantados.

Hasta el año 2015 el censo poblacional arrojó 433 mil 050 habitantes en Cajeme, lo que se reflejaría en 2 millones 598 mil 300 árboles, cantidad muy alejada de la realidad.

Érico Isaías López, dirigente de la asociación ambientalista Ecojóvenes en Acción por Sonora, expresó que en Cajeme solamente hay cinco “pulmones verdes”, es decir, sitios que cuenten con al menos 250 árboles juntos en un mismo punto.

Comentó que los únicos sitios que se pueden catalogar así en la región son: Laguna del Náinari, el bulevar Ramírez, bulevar Villa Bonita, bulevar Juárez en Plano Oriente y la Calzada Francisco Villanueva.

Somos un municipio desértico, no hay árboles suficientes, no hay vegetación verde, pero tampoco hay mucho interés de las autoridades por cambiar esta realidad, por eso año con año los climas son cada vez más extremos”, comentó.

Muy verde luce el bulevar de Villa Bonita que alberga más de 300 árboles en aproximadamente 5 kilómetros.

Las autoridades deberían obligar, de cierta manera, a la ciudadanía a plantar y atender cierta cantidad de árboles por casa, comentó, ya que sólo de esa manera la realidad actual podría mejorar.

Las pocas asociaciones ambientalistas que existen son las que por iniciativa propia se han dedicado a reforestar el municipio, manifestó, ellos de octubre del año pasado a este han plantado 17 mil 655 árboles de distintas especies, sobretodo endémicas.

“Intención de las asociaciones hay, pero las autoridades están sobrepasadas por estas, porque no hay seguimiento, no hay apoyo con riegos constantes, no pueden o no quieren, no sabemos, prácticamente los dejan morir, un ejemplo en Estación Corral plantamos recientemente 165 árboles de olivo negro y se secaron porque nadie quiso atenderlos, aunque hubo la propuesta”, aseveró.

SE REQUIEREN MÁS

Alfonso Luna Guerrero, presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales y Ecologistas de Sonora, expresó que aunque Cajeme cuenta con áreas verdes importantes como el Parque Infantil, Cócorit, el bulevar de la calle 400, bulevar Las Palmas de la colonia Valle Dorado, las distintas plazuelas, la calle CTM y los paseos de la presa, hacen falta muchísimos más espacios así.

La vegetación jamás está de más, dijo, un municipio verde eleva significativamente la calidad de vida de sus habitantes, pues muchas cosas mejoran, como el clima, la llegada de lluvias y se convierten en sitios donde es más agradable habitar.

Lo que pasa, expuso, es que no hay cultura ecológica y esas temáticas no le interesan a la mayoría, pues no las consideran importantes.

“Tenemos buenos árboles pioneros como los de la calzada, la colonia cortinas, el dique 10 y la zona Norte, que son ejemplares de más de 50 años de vida, pero hay otras ubicaciones donde por más que avanzas no ves vegetación”, concluyó, Alfonso Luna Guerrero, Presidente de la Asociación de Comunicadores Sociales y Ecologistas.

Los árboles del deportivo Álvaro Obregón, ubicado cerca de la Laguna del Náinari, son de los más antiguos en Ciudad Obregón.

ES PRIORIDAD

Las autoridades de Ecología compartieron que se mantienen trabajando mano a mano con las distintas asociaciones ecologistas de la región, pues convertir a Cajeme en un municipio verde es prioridad.

El subdirector de Gestión Ambiental y Ecología, Álvaro Leal Reyna, recordó que actualmente en coordinación con grupos juveniles llevan a cabo acciones de plantado de árboles por la calle 400 y Jalisco, donde hasta el momento han logrado sembrar más de 150 árboles y arbustos y que continuarán en la calle 400, en área de banqueta y camellón central desde la calle Paseo Miravalle hasta la Zafiro.

“El llamado es a que nos comprometamos todos, el municipio ha hecho un gran esfuerzo con la participación de muchas horas del personal”, Álvaro Leal Reyna, Subdirector de Gestión Ambiental y Ecología.

PARA SABER

Un “pulmón verde” es un área donde se concentran al menos 250 árboles y arbustos juntos.

En Cajeme hay un déficit de aproximadamente 60% de vegetación.

Los sitios que puedan entrar en esta categoría, según Ecojóvenes, son: Laguna del Náinari, Cócorit, el bulevar Ramírez, bulevar Villa Bonita, bulevar Juárez en Plano Oriente, Calzada Francisco Villanueva, paseos de la presa, bulevar Las Palmas de la colonia Valle Dorado, las distintas plazuelas y la calle CTM.