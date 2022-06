Habitantes de varias colonias de Cajeme piden atención a plaga de alacranes

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- De unas semanas a la fecha la tranquilidad de las familias de la colonia Valle Verde se ha visto afectada por la aparición de gran cantidad de alacranes y otros animales ponzoñosos en sus hogares, por lo que piden atención de las autoridades.

Desde que las temperaturas comenzaron a arreciar, aseguran, los animales rastreros comenzaron a salir de los baldíos y terrenos en abandono y a invadir las casas.

Gloria García de la calle Coral de esa colonia, manifestó encontrarse preocupada por la plaga de alacranes que los está invadiendo ya que diariamente mata de dos a tres de estos animales en el interior de su domicilio.

Tengo un lote baldío a un costado y tengo otro en la parte de atrás de mi casa, ahí se genera la crianza de los alacranes y con el calor están saliendo, todos los días salen, se meten a mi casa, tengo tres niños me da mucho miedo que les vaya a picar uno”, indicó.

Comentó que requieren que las autoridades tomen cartas en el asunto y realicen limpieza en los espacios donde se pudiera dar la crianza de animales que ponen en riesgo a la ciudadanía, para que no pasen este tipo de cosas.

Juan Carlos Lara, vecino del sector, detalló que esta problemática no es nueva, pero que entre más haga calor, más fuerte se pone.

Todos los días recorremos la casa para ver si no sale uno, movemos cosas donde ya nos han salido, estamos echando insecticida constantemente, porque no tenemos para pagar una fumigación más fuerte, nos toca cuidarnos más para que no nos piquen”, resaltó.