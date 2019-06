Habitantes de Cócorit toman la Comisaría

Un grupo de habitantes de Cócorit tiene tomadas las oficinas de la Comisaría desde hace dos semanas y exige la destitución de la mandataria del poblado, Martha Elena García Calderón.

Mónica Romo, miembro y vocera del grupo, señaló que son representantes de las colonias de la comisaría y que buscan que alguna autoridad municipal tenga un acercamiento con ellos para ver la solución a muchos temas que están en pausa desde que hubo cambio de administración.

Entre estos, dijo, están problemas de alcantarillado y drenaje, pavimentación y alumbrado, entre otros.

Indicó que han solicitado en repetidas ocasionas dialogar con la comisaria, pero no han tenido ninguna respuesta y pese a que colocaron un campamento por fuera de las oficinas y no dejan entrar a los trabajadores, no se han acercado a ellos y estos realizan sus labores desde sus casas.

Hace mucho que tienen inconformidades en el poblado, añadió, desde el cambio de ubicación de las escuelas y la destrucción de una de ellas, pero fue hasta el cambio de lugar de las Fiestas de San Juan que decidieron tomar medidas para evitar más atropellos.

“Son muchas cosas las que solicitamos, y no por nosotros, sino por todos en la comisaría, ocupamos que los espacios deportivos sean regresados a los jóvenes, que el CUM sea para eventos que beneficien al pueblo como siempre ha sido, no para renta a externos.

“Que se haga algo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, está dejando caer a Cócorit”, resaltó.

Se buscó a la comisaria Martha Elena García Calderón, vía telefónica en repetidas ocasiones ya que sus oficinas se mantienen cerradas, pero no se obtuvo respuesta.