CIUDAD OBREGÓN.- Pese a que el municipio se encuentra en color rojo, de alto riesgo por Covid-19, en el mapa Anticipa estatal, los cajemenses muestran poco interés y siguen su vida como si no hubiera una pandemia.

En parques, áreas de recreación, restaurantes y algunos comercios se olvidaron de las medidas de prevención y lucen como si nada pasara.

En un recorrido realizado por las calles del primer cuadro de la ciudad se pudo apreciar que al menos cinco de cada diez personas no utiliza cubrebocas para transitar en las calles y que la sana distancia no es aplicada por la mayoría.

Judith Soto, estudiante, explicó que aun cuando de nueva cuenta Cajeme está en color rojo, la vida no puede pararse y que por ese motivo ella disfruta de salir cada que puede.

La gente está enfadada de no tener actividades que hacer, ahorita estamos en rojo otra vez, pero ya no parece, como el año pasado que estuvo así, si nos cuidamos, no vaya a ser, pero encerrados ya no podemos estar”, detalló.

Habitantes de Ciudad Obregón ignoran medidas preventivas contra el Covid-19. Foto: GH

Alejandra Bustamante mencionó que ella tiene que salir a trabajar todos los días, y que mayormente toma precauciones, pero que hay veces en que olvida pasos sencillos como usar cubrebocas en lugares públicos.

Miedo a la enfermedad no le tengo, me acabo de vacunar hace días aparte, a veces se me olvida ponerme cubrebocas y como muchas veces no me dicen nada, así me quedo, es incómodo”, resaltó.