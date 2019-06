Frenan operativo contra "chuecos" en Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El decomiso de vehículos extranjeros por parte de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce) desató ayer el enojo de los propietarios de autos "chuecos", quienes frenaron el operativo y decidieron "secuestrar" las patrullas; hasta anoche mantenían retenidas las unidades oficiales y exigían se les regresaran los carros decomisados.á



El problema ocurrió alrededor de las 18:30 horas en las calles 200 y California, hasta donde llegaron los dueños de unidades extranjeras para apoyar a una mujer que le habían incautado un sedán Honda Civic, modelo 2011.



Las personas rodearon las patrullas y en minutos llegaron unidades de la Policía Estatal de Seguridad Pública en apoyo, pero nada pudieron hacer. Todavía hasta las 22:30 horas tenían una patrulla retenida porque en ella se encontraba el personal de la Cevce.



La exigencia era que les regresaran las unidades decomisadas y entregarían las patrullas de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, pero no hubo respuesta.



PONCHAN LLANTAS



Incluso los propietarios de autos "chuecos" poncharon las unidades de Cevce para evitar fueran retiradas, además, una de ellas fue prácticamente encendida, por lo que llegaron elementos del Departamento de Bomberos.



Fidel Lugo, presidente nacional de Sippafa, explicó que al menos dos de los cuatro vehículos retirados a sus propietarios no eran de lujo, deportivos y ni de modelo 2010 en adelante, razón que causó la molestia entre los miembros de la asociación.



"Exigimos que salgan del Municipio, no vamos a permitir que continúen perjudicando a las familias cajemenses", resaltó.



Por su parte Alejandro Cruz, director de vehículos de Cevce, explicó que los decomisos son exclusivamente para automóviles de lujo y deportivos de modelos recientes y que los propietarios de autos de modelos atrasados y afiliados correctamente no tienen de qué preocuparse.