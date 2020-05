Festejan en casa a niños cajemenses

Con pastel, dulces, cartelones, decoraciones coloridas y actividades recreativas, decenas de niños cajemenses fueron festejados por sus padres al interior de sus hogares.

Mediante redes sociales fue que los padres de familia presumieron las sorpresas que dieron a los pequeños del hogar.

Leticia Martínez, madre de familia, comentó que no podía dejar pasar el día sin festejarles a sus hijas y por ello desde hace un par de días buscó banderitas de colores, confeti y globos para darles una sorpresa.

Ellos no entienden mucho la situación por la cuarentena, por eso es importante que no les afecte, que aunque no estén en la escuela que su festejo no se deje de realizar”, indicó.