Felices empacadores de volver a trabajar

CIUDAD OBREGÓN.- Después de permanecer por quince meses en sus hogares sin poder realizar ningún trabajo por la pandemia, Alfonso y Raúl regresaron entusiasmados a sus empleos de paqueteros en una tienda de la ciudad esta semana.

Con su esquema de vacunación completo y siguiendo protocolos de seguridad contra el Covid-19 para atender a cada cliente, son los primeros adultos mayores en retomar esta actividad desde que inició la pandemia.

Alfonso Herrera, de 67 años de edad, compartió sentirse muy alegre de poder mantenerse activo, productivo y poder llevar sustento a su hogar.

Se siente confiado y con mucha motivación, manifestó, ya que cuenta con su vacuna y todos los cuidados necesarios para evitar contagios.

Fue una temporada difícil, porque estoy acostumbrado a trabajar, no a que me dieran, este tiempo tenía que estar a lo que mis hijos me aportaban y a mi pensión, ya no quería seguir así, resaltó.