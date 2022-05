Familia de Irving quiso exhumar su cuerpo de la fosa común, pero no lo encontró

Ciudad Obregón.- Luego de obtener los permisos necesarios para exhumar el cuerpo de Irving Moreno Melendres, que ha permanecido en la fosa común durante casi tres años, mismo tiempo que tenía reportado como desaparecido, sus familiares no lograron localizar sus restos.

Diana, su hermana, explicó que su hermano desapareció el 29 de junio de 2019, mismo día en que fue arrollado por el tren y llevado a un hospital por las autoridades, donde fallecería más tarde.

Tras fallecer, el cuerpo de Irving fue trasladado a medicina legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), donde permaneció desde el 30 de junio de 2019 hasta el mes de noviembre de ese mismo año, señaló.

Platicó que desde que no tuvieron razón de él, su madre acudió a las autoridades a poner la denuncia correspondiente y se realizó una prueba de ADN, misma que no arrojó coincidencias hasta hace unas semanas atrás.

Cuando les avisaron que había una coincidencia con un cuerpo, resaltó, también les comentaron que estaba enterrado en la fosa común por lo que iniciaron los trámites para obtener los permisos necesarios para exhumarlo.

Expresó que fue el día lunes que acudieron al panteón del Carmen para sacar los restos de su hermano de la fosa donde supuestamente se encontraba, pero que al realizar trabajos de excavación se dieron cuenta de que no estaba en el sitio que las autoridades les dijeron.

Luego de ser avisadas, subrayó, solicitaron un permiso a Hermosillo para hacer la exhumación, mismo que fue otorgado y procedieron a sacar los supuestos restos de la línea 23, donde se le indicó, pero no encontraron nada.

A la par de la segunda zanja de la ubicación donde se suponía estaba enterrado Irving, excavaron en tres más, pero todas estaban vacías.

Manifestó que aunque avisaron de esta situación a las autoridades, hasta el momento no han tenido ninguna respuesta.

Ni siquiera saben dónde está mi hermano, nosotros vamos a seguir buscando, vamos a traer una retroexcavadora hasta que encontremos a mi hermano, es lamentable que lleguen y los avienten, que no sepan donde quedan, no tienen señas para dar con ellos, es imposible, no hay respeto”, puntualizó.