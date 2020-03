Familia cajemense viaja por Europa; al regresar se pone en cuarentena

Una familia de cajemenses recorrió varias ciudades de Europa la primera semana de marzo, mientras la emergencia sanitaria por coronavirus avanzaba, por lo que a su regreso a Ciudad Obregón decidieron aislarse.

Guadalupe Humildad relató vía correo eletrónico que ella, su esposo e hijo, viajaron de Obregón a Estados Unidos y después a Europa la primera semana de marzo, donde realizaron muchas actividades al aire libre disfrutando de las calles, arquitectura e imagen urbana.

Llegaron a Madrid un martes por la noche, manifestó, y la primera noticia que recibieron era que Italia ya había cerrado sus fronteras, pero aun así lograron visitar muchos lugares.

Comentó que se fueron involucrando con el tema del Covid-19 de forma paulatina mientras acataban todas las normas de seguridad y prevención que les iba dando el Gobierno y que a raíz de la contingencia les cancelaron sus vuelos de regreso, por lo que estuvieron en confinamiento en Madrid durante 6 días, antes de salir de ahí.

En España, indicó, la población, desde los locales hasta los turistas e inmigrantes, acataron rápidamente las recomendaciones del gobierno y las ciudades enteras se paralizaron.

DIFÍCIL REGRESAR

A Obregón regresaron el lunes 23 de marzo y para poder lograrlo pasaron por un sinfín de procesos, manifestó, fue gracias a Twitter que pudieron hacer contacto por mensaje con las embajadas de Europa y México, quienes coincidieron en que debían de salir del Viejo Continente lo más rápido posible antes de que se pusiera peor.

Teníamos la opción de quedarnos hasta que esta pandemia se controlara, pues estábamos en confinamiento como el resto de España; sin embargo, nuestro hijo menor estaba en Sonora y nos resultaba imposible que él llegara a Europa, así que tuvimos que agilizar nuestro regreso”, enfatizó.

En el vuelo que regresaron, pese a tener capacidad para más de 400 personas, explicó, sólo se vendieron 250 boletos, pero abordaron únicamente 40 mexicanos, quienes ingresaron al país por Cancún bajo ningún filtro sanitario.

TOMAN LA DECISIÓN

Llegaron a Cajeme y por decisión propia continuaron en cuarentena, resaltó Guadalupe, para descartar haberse contagiado en su traslado y arribo.

“Llevamos desde que llegamos confinados en casa, donde seguimos trabajando, mi hijo toma clases en línea, para nosotros no es muy diferente el confinamiento a nuestro estilo de vida ordinario, llevamos años que trabajamos desde casa, la diferencia es que ahora no puedo acercarme a mi familia, mi otro hijo, amigos, no podemos salir a hacer compras o gestiones y pagos a dependencias hasta que pasen 14 días”, mencionó.

Consideró que en México se está tomando todo muy “a la ligera” y se vive el otro lado de la moneda con la población, pues parece que no alcanzamos a comprender qué es la distancia social, y no queremos priorizar lo que sí es urgente de lo que no por nuestro bienestar tanto de salud como económico.

Hizo un llamado a la ciudadanía a ser inteligente y paciente y apegarse, dentro de sus posibilidades, a las recomendaciones y prevenciones para garantizar estar sanos y mantener sanos a nuestro alrededor al terminar toda esta situación.