Faltan respiradores en Issste de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Cajeme da primera atención a pacientes y posibles casos de Covid-19, en caso de complicarse sus síntomas y requerir terapia intensiva, no tiene cómo brindársela y los trasladan a la ciudad de Hermosillo.

Severo Castro Paz, director de la clínica, explicó que en esa unidad no cuentan con respiradores automatizados ni con un área de terapia intensiva y que al detectar un caso, si no es de riesgo lo direccionan a aislamiento en domicilio o de requerir oxígeno se le aplica en un área especial en la clínica, pero de complicarse más no tienen equipo para atender.

“Nosotros tenemos espacio e infraestructura, pero el problema es que no tenemos monitores, respiradores, tenemos un aislado hasta para 20 pacientes, pero es mejor derivarlos a otro hospital porque no tenemos con qué estar supervisando la función del pulmón y de nada sirve”, indicó.

Indicó que desde que inició la contingencia sanitaria han atendido casos de Covid-19, y aunque desconoce el número exacto, la mayoría se ha mandado a recuperación a sus domicilios.

A los de sintomatología leve, pero con algún tipo de complicación respiratoria, los ingresan al aislado del hospital donde les ponen puntas nasales de oxígeno, se le toma una placa pulmonar y si se ve que ese paciente se va a complicar, hacen la papelería y se mantiene en observación con posibilidad de traslado en cualquier momento.

El médico internista hizo un llamado a los cajemenses a no bajar la guardia y continuar cuidándose y tomando precauciones para evitar contagiarse y contagiar a su familia.