Falta un plan de seguridad claro a Gobierno de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- A los constantes homicidios registrados en las calles a punta de bala, se suma el creciente número de asaltos que ocurren cada día y que mantienen atemorizada a la población de Cajeme, por lo que ciudadanos llaman al alcalde Sergio Pablo Mariscal a dar resultados.

Sobre esta situación, el regidor Rosendo Arrayales Terán reconoció que no hay un plan claro para combatir la delincuencia en el Municipio.

Pese a que no fueron proporcionados números de denuncias por asaltos, en redes sociales se han ido difundiendo los casos, y entre los de mayor impacto está el asalto a un casino y sus clientes sobre la calle Sonora, el pasado 10 de febrero, donde el botín superó los 100 mil pesos.

Además ayer, una tienda de conveniencia más fue víctima de daños por parte de la delincuencia, y el miércoles 19 otro banco ubicado sobre la calle Miguel Alemán fue asaltado por personas armadas, al igual que en el casino.

"Nos asaltaron ahorita en la mañana, estábamos atendiendo a un cliente cuando escuchamos un cristalazo en la puerta y lo que hicimos fue correr, nos metimos a la bodega y llamamos al 911”, relató Marisela, una trabajadora de la tienda de la calle Las Torres esquina con Santa Patricia, la cual fue asaltada ayer a las 06:00 horas.

El despojo de dinero y productos en sucursales bancarias, tiendas de conveniencia, expendios y locales comerciales han sido recurrentes, en todos los puntos cardinales.

Leonor, vecina comerciante de la colonia Municipio Libre, expuso el miedo que estos hechos le han causado, al no haber sido víctima solamente de robos constantes, sino de asalto con arma blanca.

Las cosas se están poniendo peor, llegan con armas ahora, antes claro que te daba miedo por el machete, navaja, picahielo, pero ahora traen pistolas, no se sabe si te harán algo aunque no pongas resistencia", mencionó.

Falta estrategia

La falta de un plan claro para combatir la problemática de la delincuencia en general que se mantiene en Cajeme, es otra preocupación para la población, detalló el regidor Rosendo Arrayales Terán, así como la falta de resultados de las corporaciones encargadas de la prevención del Gobierno de Sergio Pablo Mariscal.

"No hay una estrategia clara, no hay preparación para la Policía, el coronel antes de irse alcanzó a declarar que estaban parcialmente rebasados, esto no está dando resultados, seguimos viendo delitos de alto impacto", indicó.

Francisco Cano Castro, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no es el adecuado para el cargo, expuso, tras haber sido ya parte de una muerte en las celdas por la falta de capacitación de los elementos.

Jesús Nares Félix, presidente de la Canaco Obregón, indicó que el problema de la inseguridad está presente a nivel nacional y no es diferente en Sonora ni en Cajeme, y ha sido reconocido por el mismo Gobierno federal.

"Está empezando apenas aquí a operar la Guardia Nacional, esperemos que disminuya este tipo de problema", señaló.

Cajeme, zona “roja”

El municipio de Cajeme es el segundo con mayor incidencia delictiva en general en Sonora (según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública) por los hechos registrados en 2019.

En el Análisis Estadístico Municipio de Cajeme expuesto en la página oficial de la corporación, se expone que el 94.2% de la incidencia delictiva en el Estado se concentra en 13 municipios y el 24.73% sólo en Cajeme, después del 36.48% de Hermosillo.

Según el tipo de delito, Cajeme encabeza otras listas, como la del homicidio doloso, robo a casa habitación, y robo a comercio, donde se ubica en el primer lugar.

Leticia Burgos Ochoa, integrante de la Red Feminista Sonorense, dijo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no hallan la cuadratura entre sus quehaceres y responsabilidades, lo que deja nulos resultados en el tema.

“Presentan nulos resultados frente a la brutalidad del crimen, aumentando gravemente los niveles de riesgo de perder la vida en Cajeme. Planteamos que sin escatimar esfuerzos Cabildo Municipal como la máxima autoridad de la comunidad, debe acordar y convocar a defender una plataforma común en defensa por la vida y la paz”.