Falta de apoyo frena a grupo de Rastreadoras en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- La falta de recursos y de apoyo de las autoridades mantienen detenidas a las Rastreadoras en Ciudad Obregón, informó Nora Alejandra Lira Muñoz, aunque su intención es seguir en la búsqueda de sus "ángeles".



La vocera de las mujeres buscadoras llamó a la comunidad en general y autoridades a ayudarles para continuar con su labor, ya que cada jornada de búsqueda implica un gasto fuerte, lo cual no pueden solventar de sus bolsillos.



"La mayoría de las búsquedas las hemos pagado entre nosotras, y aunque no es ninguna molestia dado el fin de nuestro trabajo, en estos momentos no contamos con dinero para continuar", señaló.



"Ocupamos gasolina, los lugares a donde vamos son lejos, cubrimos varios en un mismo día y vamos en varios carros, también víveres como agua, sueros y comida, además de comprar las herramientas que se nos van dañando o acabando", enfatizó.



Tienen planeado salir a botear a las calles de la ciudad, dijo, de momento no lo han hecho por qué tienen que trabajar y atender sus hogares.



"Realizamos esta labor por la necesidad de encontrar a nuestros hijos, pero somos humildes, por ello es de suma urgencia que nos apoyen para poder continuar encontrando 'ángeles' (que es como ellas llaman a sus desaparecidos) y que estos tengan la sepultura que merecen".



Añadió que dada la peligrosidad de la actividad que realizan es importante que las autoridades las acompañen en cada salida, respaldándolas.