Expondrán yaquis sus necesidades

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimentación y atención de la pobreza son las principales necesidades de los 8 Pueblos Yaquis, expusieron representantes de la etnia.

Néstor Valenzuela Valencia, gobernador de Loma de Guamúchil, comentó que al recibir hoy al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Pótam, compartirán con él las necesidades de cada poblado.

Expresó que le solicitarán una solución definitiva para los problemas de agua potable, ya que no cuentan con la calidad adecuada para consumo y en ocasiones las condiciones del líquido son tan malas que no se puede utilizar ni para lavar platos.

Juan Luis Matus González, capitán de la Loma de Guamúchil, dijo que es necesario que las becas para los estudiantes y los apoyos de los programas de adultos mayores lleguen a las comunidades yaquis.

Toda la tribu Yaqui requiere que se atiendan los problemas de territorio, añadió, y los servicios básicos, ya que no cuentan con ellos.

El 50% de la Loma de Guamúchil tiene agua, el otro 50 lo abastece el municipio con pipas, pero de igual manera se batalla porque casi no vienen las pipas. Hace como 5 años quedó inconcluso un trabajo de drenaje y no tenemos donde caiga el agua de drenaje, no tenemos donde tratar el agua residual", opinó.