Exigen usuarios mejor atención en Isssteson

HERMOSILLO, Sonora.- Con una marcha conformada por derechohabientes trabajadores, de distintos sindicatos de Cajeme, se exigirán mejores servicios en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

Matilde Lemus Fierros, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cajeme (Sutsac), explicó que aunque minutos antes del anuncio de la marcha ayer el director del hospital destacó tener un positivo abasto de medicamentos y servicio, eso es falso y se sigue batallando.

"Que volteen a ver las autoridades del Isssteson, vamos a exigir el pago de especialistas que no tenemos, falta de pago de viáticos, el medicamento que ellos dicen que tienen, un 85%, las cuentas no los dan, no hay medicamentos", comentó.

La marcha pacífica será este jueves 17 de octubre a las 08:00 horas, indicó, saliendo desde el Danzante Yaqui, pasando por Isssteson, y concluirá en Palacio Municipal.

Margarita Domínguez García, de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ayuntamiento, recordó que desde el penúltimo año de la administración de Guillermo Padrés se comenzó con una lucha por mejoras, la cual hasta el momento no ha concluido.

"En febrero estuvo el director general en Hermosillo en una reunión de vinculación, ahí expusimos todos los problemas de nuevo, estuvimos bastantes organismos y el señor se llevó un ‘bonche’ de necesidades, las que todavía tenemos, nos dijo: ‘En un mes regreso’, el mes acaba de llegar hoy", mencionó.

Los usuarios de este servicio se están muriendo, lamentó, pero sobre todo por la falta de oxígeno y anestesia para las cirugías.

Ana Cecilia Valdez Castro, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora (Suttitson), agregó que otra de las problemáticas de mayor importancia es el no tener un hospital en Navojoa y el tema de las jubilaciones y pensiones, que tardan un año en ejecutarse.