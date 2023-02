Exigen transparencia al elegir empresa de alumbrado en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Debe haber transparencia y participación ciudadana en el proceso de elección de la nueva empresa que será la que se encargue de la rehabilitación del alumbrado público en Cajeme, indicó Napoleón Sánchez Pineda.

El coordinador de programas de Cajeme Cómo Vamos manifestó que a la contratación de una empresa externa para atender problemas de alumbrado en el municipio le hace falta claridad, y que no significa que no estén actuando correctamente, si no que quedan muchas inquietudes en el “aire”.

Contó que en las encuestas que como asociación realizan tuvieron como resultado que el alumbrado público es un tema de gran relevancia para la ciudadanía, al igual que el tema de inseguridad, drenaje y pavimentación.

No queremos que se repita la historia de la empresa anterior que no hizo su trabajo, y que los que sufrieron las consecuencias fue la ciudadanía, sabemos que se tiene la intención que la situación mejore, por eso deben involucrar a la ciudadanía”, indicó.

Además, resaltó, pretenden hacer un contrato por 10 años, lo que es muy arriesgado, ya que deberían poner a prueba primero a ver si trabaja bien y en caso de buenos resultados, prolongar más el contrato.

En el municipio no hay estudios técnicos ni financieros desde 2012 sobre qué se requiere realmente para solucionar la problemática del alumbrado, y no se debe tomar la decisión sin certeza de información.

Agregó que aunque el ayuntamiento ya anunció lo de la empresa, la convocatoria no se ha dado a conocer y que hay muchas empresas de buena calidad en el municipio como para contratar a una de otro lado y que ha tenido mal historial en otros lugares.