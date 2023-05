Exigen investigar supuesto fraude de financiera en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Un grupo de cajemenses se manifestó por fuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) cerrando un carril de la calle Jalisco en exigencia de que se investiguen las denuncias que interpusieron por supuesto fraude por parte de una financiera de automóviles.

Con lonas en mano alrededor de 30 personas se instalaron bloqueando el cruce de las calles Jalisco y Yaqui, en la colonia Centro, donde se ubica la Fiscalía, como presión para que sus casos sean tomados en cuenta.

Reynaldo Castillo, uno de los manifestantes, compartió que hasta el momento hay 35 denuncias hacia la financiera, solamente en Cajeme, todas por la misma situación, ya que entregaron mensualidades en espera de la entrega de un vehículo, lo que nunca pasó.

El monto por el cual estás personas resultaron afectadas es de casi 2 millones de pesos, explicó, y aunque hay ese número de denuncias, tienen conocimiento de que hay una cantidad mayor de personas en la misma situación.

La financiera tiene muchas denuncias en todos lados, ha cambiado de nombre varias veces, la Fiscalía no hace nada, las autoridades dejan funcionar sin hacer nada, es lamentable que no se haga nada porque más personas siguen cayendo en el engaño... No ha habido avances en las denuncias, por eso estamos aquí”, indicó.