Estudiante de Cobach Sonora compite para ir a Suiza a la Olimpiada Internacional de Química

HERMOSILLO, Sonora.- Ana Itzel García Flores, estudiante del Cobach plantel Alberto Flores Urbina, clasificó para competir en el proceso selectivo del equipo mexicano que participará en la Olimpiada Internacional de Química en Suiza.

La estudiante ganó el derecho de formar parte de las pruebas que serán del 24 al 27 de mayo, en la Ciudad de México, luego de ganar la presea de plata de la 32 Olimpiada Nacional y avanzar en la primera etapa del proceso selectivo.

Ana Itzel es campeona de la Olimpiada Nacional de Química en 2021 y subcampeona en el 2022.

Estoy muy emocionada por todo lo que viene y todo lo que aprenderé de ello. Me es increíble pensar hasta dónde he llegado y a veces, incluso, me parece irreal el hecho de que hace dos años ni siquiera tenía idea de qué era una olimpiada y hace tres, todavía, no descubría mi pasión por la Química”, comentó la estudiante.