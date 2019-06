Estamos muy felices, Elvia ya despertó: Familiares

CIUDAD OBREGÓN.- A 8 días del trágico hecho donde la señora Elvia Ochoa resultará gravemente lesionada por un batazo en la cabeza, la madrugada de hoy despertó y logró reconocer a su familia, expresó Francisco González.

Manifestó que su recuperación con altas y bajas va avanzando favorablemente y que en la revisión médica de las 6:00 horas de hoy les informaron que sigue reaccionando al tratamiento muy favorablemente, y aunque se encuentra algo inquieta está controlada sin sedación ya.

“En la madrugada ya despertó, respondía bien a las preguntas diciendo un si o un no con la cabeza, quería que le pasaran una pluma porque quería decir algo y lo quería escribir pero los doctores no lo permitieron, ya no la volvieron a sedar” resaltó el cuñado.

La neumonía y la presencia de la bacteria se está disminuyendo, dijo, se ve cierta mejoría, en la última visita se veía lúcida.

Sobre la inflamación en el cerebro de la afectada, expresó que ya es muy poca y casi regresa a su tamaño normal.