Esperan tiangueros recibir apoyo

Ciudad Obregón.- Ya que el 80% de los mil 500 tiangueros de Ciudad Obregón se mantienen batallando con sus ingresos al estar paralizados por el programa “Quédate en Casa” a raíz del Covid-19, esperan ayuda a través de créditos o apoyos.}

Alfredo González Sandoval, líder de la Coalición de Tianguis Independientes, indicó que la solicitud oficial se realizó ya ante el Ayuntamiento hace días, pero no ha habido respuesta.



“No hay apoyos, no hemos podido conseguir, hicimos una solicitud, tanto los tiangueros como

los vendedores ambulantes del Centro ante el Ayuntamiento para que fuera el intermediario, estamos esperando respuesta, pero estas llegan muy tarde”.



“Ocupamos un préstamo de la Secretaría de Economía, por autoempleo, te prestan 10 mil pesos, no es apoyo, no hay, depende de los trabajadores qué tengas, te prestan más, tienen que estar registrados en Hacienda y eso es muy incongruente, antes estábamos más registrados, ahora somos menos por lo de los impuestos”, comentó.



Ya que los ingresos por las ventas diversas en los tianguis es el principal recurso económico para mantenerse, un pequeño número de comerciantes insiste en vender, dijo, pero no hay compradores.



“Van muy pocos, el sábado si estuvo pésimo, no hubo ni puestos ni clientela, estaban los de la verdura, básicos, herramienta, abarrotes, cuando ya no vaya la gente solitos los tiangueros ya no van a ir”, mencionó.



Aunque no desean tomar la opción, no hay más que parar, lamentó, aunque eso conlleve un conflicto mayor en casa.



“Es una temporada difícil, ojalá que los apoyos lleguen, es más, con una despensa para que comas unos 15 días, un apoyo de mil pesos ya sería un paliativo”, concluyó.